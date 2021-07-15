Lapseki'de 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Lapseki ilçesinde yer alan tüm camilerde mevlidi şerif okundu.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Lapseki ilçesinde yer alan tüm camilerde mevlidi şerif okutuldu. Gazi Süleyman Paşa Camisinde gerçekleşen programa Kaymakam Fatih Çelikkaya ve vatandaşlar iştirak etti. İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin öğle namazı öncesinde cemaatle birlikte toplu dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü münasebetiyle ilçe şehitliğinde merasim düzenlendi. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye başkanlığı adına yapılan çelenk sunumunun ardından istiklal marşı okundu. Protokol üyeleri tarafından ilçe şehitliğine çiçek takdimi yapıldı. Törene katılanlar arasında Kaymakam Fatih Çelikkaya, Garnizon Komutanı Albay Muammer ÇOBAN, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belde Belediye Başkanları Metin Semerci, Dr. Erdal Doğan, idari amirler ve gaziler yer aldı.

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