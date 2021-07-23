Çanakkale’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilcilerin bayramın 4’üncü günü de dönüş yoğunluğu sürüyor. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Marmara ile Trakya bölgesinden, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, dün itibariyle dönüş yoluna geçmişlerdi. Dönüş yoğunluğu bugün de öğle saatlerinden itibaren Çanakkale Feribot İskelesi’nde devam ediyor. Dün 2 kilometreyi bulan araç yoğunluğu bugün yaklaşık 1 kilometre olarak ilerliyor. Araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Piri Reis Caddesi’ne kadar ilerledi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale’den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, LapsekiGelibolu hattında 7, BozcaadaGeyikli hattında 2 ve GökçeadaKabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor.

Çanakkale Boğazı’ndaki feribot seferleri saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

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