Kuyuya düşen köpeği jandarma kurtardı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyünde bir su kuyusuna düşerek 8 saat mahsur kalan sokak köpeğini jandarma ekipleri kurtardı.

Koruköy köyünde boş bir arsanın içinde bulunan su kuyusundan köpek seslerinin geldiğini fark eden Cihan Özçelik, su kuyusunu kontrol ettiğinde bir köpeğin kuyu içine düştüğünü gördü. Özçelik, durumu jandarma ve köy muhtarına bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ilçe jandarma görevlileri ve köy muhtarı uzun uğraşların ardından köpeği halat yardımı ile 6 metre derinliği olan kuyudan çıkardılar.

Koruköy Muhtarı Aydın Akyol, “Geceyi su dolu kuyuda geçiren sokak köpeğini jandarma görevlilerince birlikte kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma görevlilerine köy halkı adına çok teşekkür ederim” dedi.

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