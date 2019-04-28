Kocaeli Kitap Fuarı'nda konferans veren Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra içilen çayın içerisine şeker yerine tereyağı atılmasını önerdi.

"ŞEKER YERİNE TEREYAĞI"

DHA'nın haberine göre; gebelik döneminde yapılan şeker yüklemesinin zararlarını anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, "Gebelik şekeri tehlikeli. Onun için gebe kalmadan önce tedbir alınması lazım. Ben onu anlatıyorum. Gebe kaldıktan sonra 6 ay bekleyip, ondan sonra şeker yüklemek tehlikeli. Bunu bir gebeye yapmaya hakkınız yok. Gebelik bir annenin, bir babanın en mutlu zamanı, en mutlu süresidir. Bu sırada anneye eziyet çektirmeye hiçbir zaman hakkımız yok.

Lolipop dediğimiz çocuklara verdiğimiz bir şekere börtü böcek dokunmuyor. Karıncalar, sinekler hakiki şekere üşüşmezler mi? Çocuklara sussun diye verdiğimiz, çocukları uyuşturan şekeri böcekler bile es geçmişler. O halde bu çocuklara bunları vermeyeceğiz" dedi.

"TEREYAĞININ VERDİĞİ ENERJİ UZUN SÜRER"

Çay içerken şeker yerine tereyağı atılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade eden Karatay, şöyle konuştu: "Çay, yemekte yediğimiz demirin emilimini engeller. Ben senelerden beri bunu söylüyorum, 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum. Tereyağı, İngiltere gibi batı ülkelerinde krema olarak çayın içine koyulur. Bizde de şeker fabrikaları yapılmadan önce tereyağı şeker olarak kullanılırdı. Bunu halen uygulayanlar var. Bu adettir, yeni bir şey değil. Tabii ben bunu söylediğimde yeni yetmeler, yeni bir şey gibi gördükleri için kıyamet koptu. Tibet'te, Everest'e tırmanan dağcılara yol gösteren Tibetli kılavuzlar, enerjilerini tereyağlı çaydan alıyor. Hem sıcak, hem de tereyağının verdiği enerji uzun sürer, süreklidir, sizi dinç tutar, genç tutar. Bol bol tereyağı yiyebilirsiniz."