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Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

Demir Grup Sivasspor´un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, takımında gösterdiği performansla A Milli Takım´a göz kırpıyor. Osmanpaşa, Juventuslu Merih Demiral ve Schalke 04´ün savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın yaşadığı sakatlıkların ardından Şenol Güneş tarafından takibe alındı

Caner Osmanpaşa

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası´na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, İtalya Serie A takımı Juventus´ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral´ın uzun süreli sakatlık yaşamasının ardından bir şok haber de Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak´tan aldı. Bel omurlarında kırık tespit edilen Kabak, en az 9 hafta sahalardan uzak kalacak. Savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar ile oyuncu seçiminde eli zorlanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gözünü Süper Lig´deki savunma oyuncularına çevirdi. Güneş´in yardımcıları bu doğrultuda Demir Grup Sivasspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa´yı takip etmeye başladı.

LİGİN EN İSTİKRARLI SAVUNMA OYUNCULARI ARASINDA

32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon ligdeki en istikrarlı stoper isimleri arasında yer alıyor. Caner Osmanpaşa, bu sezon şu ana kadar Demir Grup Sivasspor forması ile 23´ü Süper Lig ve 5´i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı.

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