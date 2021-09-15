Annesini döverek katletti! Emniyette şoke etti! 0:00 / 0:00

DHA

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede oğlu Mustafa B. (39) ile yaşayan Ayşe B.'den (60) 12 Eylül'den bu yana haber alamayan komşuları, dün saat 13.00 sıralarında şüphelenip, durumu polise bildirdi.

ÜZERİ ÇARŞAFLA ÖRTÜLÜYDÜ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen ekipler, kapı açılmayınca çilingirle girdikleri evde Ayşe B.'yi yatakta üzeri çarşaf örtülü hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayşe B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DARP EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Savcının incelemesinin ardından darp edilerek öldürüldüğü belirlenen Ayşe B.'nin cansız bedeni, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Binada inceleme yapan ekipler, terasa çıkan merdivenlerde kan izleri ve Mustafa B.'ye ait olduğu belirlenen cep telefonunu buldu.

DAYAK YEDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Ayşe B.'nin birlikte yaşadığı oğlu Mustafa B.'nin, 13 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra 3 kişinin saldırısına uğrayıp, darp edildiğini söyleyerek, evine çağırdığı sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındığını belirledi. Şüphe üzerine polis, Mustafa B.'yi tedavi gördüğü hastanede gözaltına aldı.

"ANNEM TABAK FIRLATTI ALNIM YARILDI"

Mustafa B.'nin, hastaneye kaldırıldığında, hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, 12 Eylül Pazar günü tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğrayıp, darp edildiğini söylediği, gözaltına alınmasından sonra alnındaki kesi izini soran polislere ise annesinin kendisine porselen tabak fırlatması sonucu alnının yarıldığını belirttiği öğrenildi.

TEDİRGİN HALİ KAMERADA

Öte yandan Mustafa B.'nin, 12 Eylül'de, evlerinin karşısındaki büfeye gidip bir süre oturduğu, soda içerek ayrıldığı ve tedirgin olduğu görüntüler ortaya çıktı. Polis, oğlu tarafından sık sık darp edildiği ileri sürülen Ayşe B.'nin de en son ölü bulunmasından 2 gün önce oğluna içki almak için sabahın erken saatinde oturduğu apartmanın altındaki alkollü içki satılan büfeden alışveriş yaptığı görüntülere ulaştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mustafa B., polisteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, susma hakkını kullandı. İfadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenilen Mustafa B., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.