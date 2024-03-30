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        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

        ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde TIR, arızalandığı için sürücüsünün yol kenarına çektiği otomobilin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:25
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        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
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        ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde TIR, arızalandığı için sürücüsünün yol kenarına çektiği otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi öldü, 2’si polis, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş ilçesi Göynükçukuru köyü mevkisinde meydana geldi. Arızalanan otomobili sürücüsü yol kenarına park edip yardım istedi. Gelen polis ekipleri, yol güvenliği için çalışma yaptı. Bu sırada aynı yöne giden yabancı uyruklu S.N. yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Taşolar, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında meydana geldiğini, 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Taşolar, "Yaralılardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı bilgi vereceğiz" dedi.

        Kaza yerinde incelemeler sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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