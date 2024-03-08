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        Çerkeş'te "Kadına El Kalkmaz" bilgilendirme programı düzenlendi

        Çerkeş'te "Kadına El Kalkmaz" bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:06
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        Çerkeş'te "Kadına El Kalkmaz" bilgilendirme programı düzenlendi
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        Çerkeş'te "Kadına El Kalkmaz" bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

        Çerkeş Kaymakamlığı ve Kurşunlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da katıldı.

        "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Çerkeş Halk Pazarı'nda vatandaşlarla görüşülerek kadına şiddetle mücadele konular anlatıldı, afiş ve broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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