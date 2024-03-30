Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde 16 ADB 879 plakalı otomobilin sürücüsü, tek taraflı hasarlı kaza yapması sonucu aracını yol kenarına park etti.

        Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu Shota Nahashidze idaresindeki tır, virajı alamayınca otomobilin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Otomobilde bulunan Abdurrahman Adem, Tokezban Adem, Mehmet Adem ve Yurdagül Davan olay yerinde hayatını kaybetti, Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü Nahashidze ise yaralandı.

        Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

        Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti:

        "Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz
        Biden, Rusya'ya sert çıktı: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi

        Benzer Haberler

        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
        GÜNCELLEME - Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si...
        GÜNCELLEME - Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si...
        Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi...
        Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi...
        Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil
        Akşener: 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankırı'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankırı'da konuştu:
        Çerkeşliler iftar sofrasında buluştu
        Çerkeşliler iftar sofrasında buluştu