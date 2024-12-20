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        Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

        Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:47
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        Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
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        Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankırı'nın bazı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, 17 güvenlik kamerasının 102 saatlik kaydını inceleyerek, 3 zanlı tespit etti.

        Çankırı'da 3, Çorum'da 6, Ankara'da ise 2 hırsızlık olayına karışan şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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