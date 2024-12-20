Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankırı'nın bazı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, 17 güvenlik kamerasının 102 saatlik kaydını inceleyerek, 3 zanlı tespit etti.
Çankırı'da 3, Çorum'da 6, Ankara'da ise 2 hırsızlık olayına karışan şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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