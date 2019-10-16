Çankırı'da kumar operasyonu

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ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde polisin bir kahvehaneye düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yeni Mahalle Osmanlı Caddesi'ndeki kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında işyeri sahibi C.D. ile A.Ç., M.A. ve S.S. kumar oynarken yakalandı. C.D. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, A.Ç., M.A. ve S.S.'ye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 320´er lira para cezası kesildi. Baskında bin 330 TL'ye el konuldu.



ÇANKIRI 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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