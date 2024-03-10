Kurşunlu Belediyespor, Ilgazspor'a evinde mağlup oldu
Çankırı Amatör Ligi 7. haftasında Kurşunlu Belediyespor, evinde Ilgazspor'a 5-1 mağlup oldu.
Çankırı Amatör Ligi 7. haftasında Kurşunlu Belediyespor, evinde Ilgazspor'a 5-1 mağlup oldu.
Kurşunlu İlçe Stadı'nda oynanan maçta Kurşunlu Belediyespor 10. dakikada öne geçti.
ilerleyen dakikalarda beraberliğin yakalayan Ilgazspor, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıda 3 gol daha bulan Ilgazspor maçı 5-1 önde tamamladı.
Kurşunlu Belediyespor, ligin devre arasını 0 puanla kapattı.
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