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        Kurşunlu Belediyespor, Ilgazspor'a evinde mağlup oldu

        Çankırı Amatör Ligi 7. haftasında Kurşunlu Belediyespor, evinde Ilgazspor'a 5-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:41 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:41
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        Kurşunlu Belediyespor, Ilgazspor'a evinde mağlup oldu
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        Çankırı Amatör Ligi 7. haftasında Kurşunlu Belediyespor, evinde Ilgazspor'a 5-1 mağlup oldu.

        Kurşunlu İlçe Stadı'nda oynanan maçta Kurşunlu Belediyespor 10. dakikada öne geçti.

        ilerleyen dakikalarda beraberliğin yakalayan Ilgazspor, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

        İkinci yarıda 3 gol daha bulan Ilgazspor maçı 5-1 önde tamamladı.

        Kurşunlu Belediyespor, ligin devre arasını 0 puanla kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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