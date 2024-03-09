Orta'da MHP'li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MHP Orta İlçe Kadın Kolları ve MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları iş birliğiyle Öğretmenevi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ikramda bulunuldu.

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