Orta'da MHP'li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Orta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Orta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
MHP Orta İlçe Kadın Kolları ve MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları iş birliğiyle Öğretmenevi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ikramda bulunuldu.
Programda konuşan MHP Orta Belediye Başkan adayı Ömer Bezci, kadınların toplumdaki önemine dikkati çekti.
Kadına yönelik şiddetin son bulması temennisinde bulunan Bezci, "Umarım kadına şiddet son olur, kadın cinayetleri son bulur Türkiye'mizde. Kadınlar baş tacımızdır." dedi.
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