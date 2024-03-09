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        Çankırı'da halk eğitimi kursiyerlerinden arkadaşlarına doğum günü sürprizi

        Çankırı'da halk eğitimi merkezi kursiyerleri arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:34
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        Çankırı'da halk eğitimi kursiyerlerinden arkadaşlarına doğum günü sürprizi
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        Çankırı'da halk eğitimi merkezi kursiyerleri arkadaşlarına doğum günü sürprizi yaptı.

        Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Dodurga El Sanatları Kursu kursiyerleri, doğum günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen Eldegül Köse'ye sürpriz hazırladı.

        Kursiyerler, Eldegül Köse'nin doğum gününü pastayla kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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