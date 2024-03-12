Karla kaplanan Yapraklı Yaylası dron ile görüntülendi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.
Mart ayında yağan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.
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