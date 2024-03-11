Çankırı'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde Mürvet Dilbaz'ın (88) evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dilbaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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