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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi

DHA

Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, Çankırı'da kampa girdi


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)TÜRKİYE ve ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampa girdi. Her iki ülkeden 16'şar sporcu olmak üzere toplamda 45 kişi 26 Eylül tarihine kadar Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürecek.
Çankırı Atatürk Stadı'nda ilk antrenmanlarını gerçekleştiren İngiltere Boks Milli Takım Baş Antrenörü Lee Pullen, Türkiye'de ve Çankırı'da olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Baş Antrenör Pullen, "Olimpiyatlara hazırlanmak için Türkiye'yi seçtik. Buraya Türk boksörlerle ortak kamp yapmak için geldik. Türkler çok saygıdeğer insanlar. Daha önceden İngiltere'de kamp yaptık. Takım çok iyiydi. Misafirperver olduğu ve çok iyi bir takım olduğu için gelmek istedik. Çok güzel bir sürpriz oldu. Burasını çok beğendik. Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Herkes bize çok yakınlık gösterdi. Organizasyon ve her şey mükemmel. Türk Milli takımıyla olimpiyatlardan önce İngiltere'de de antrenman yapacağız." dedi.
'DÜNYANIN GÖZÜ BURADA'
Yıldız Bayan Boks Milli Takım Baş Antrenörü ve Kamp Müdürü Ahmet Çınar ise Çankırı'da büyük bir organizasyon yapıldığını ve dünyanın gözünün burada olduğunu söyledi. Çınar, "Olimpiyatlara hazırlanacak 2 önemli ülkü Çankırı'da kamptalar. 26 Eylül'e kadar Çankırı'da misafir edeceğimiz İngiltere ve Türk Milli takımımız burada hazırlık antrenmanları yapacaklar. Günde 2-3 antrenman yapacaklar. Bunun sonunda ikili müsabaka yapmayı planlıyorlar. İngiltere ve Türkiye müsabakaları planlıyorlar. Çankırı olarak imkanları seferber ettik. Ülkeler arasında son derece önemli bir kamp. Hem Türkiye'de hem İngiltere'de olimpiyat madalyasına yakın sporcular şu an Çankırı'da. Onun için bizler de o anlamda Çankırı'da olmasından ayrıca mutluyuz. Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç başata olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2020-09-16 18:41:53

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