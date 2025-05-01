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        Canlarını böyle hiçe saydılar!

        Hatay'da otobanda yarışan ve motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 sürücüye toplam 168 bin TL ceza uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:09
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        Canlarını böyle hiçe saydılar!
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        Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        İskenderun ilçesinde otobanda yarış yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs jandarmanın radarına girdi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 şahsa toplam 168 bin 353 TL trafik cezası uygulandı ve yarışta kullanılan 2 motosiklet trafikten men edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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