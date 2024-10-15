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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 15 Ekim 2024! Altında düşüş! Canlı altın fiyatları ile bugün gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın ne kadar?

        Altında dalgalanma! 15 Ekim 2024 Salı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altında iniş çıkış devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla pozitif bir seyirle haftaya başlayan altın, Salı gününe ufak bir düşüşle giriş yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 15 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:08
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        1

        Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

        Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA DALGALANMA!

        14 Ekim Pazartesi günü 2 bin 926 lira olan gram altın 15 Ekim Salı günü 2 bin 923 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 655 lira iken, 4 bin 677 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.923,4990

        Satış: 2.923,9500

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.648,2100

        Satış: 2.648,5400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.677,8500

        Satış: 4.780,7700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.711,4000

        Satış: 19.064,6200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.721,00

        Satış: 19.854,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.323,53

        Satış: 9.558,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.705,80

        Satış: 19.059,41

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.030,85

        Satış: 20.534,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.639,59

        Satış: 2.480,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.757,93

        Satış: 2.906,94

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