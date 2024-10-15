Altında dalgalanma! 15 Ekim 2024 Salı altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altında iniş çıkış devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla pozitif bir seyirle haftaya başlayan altın, Salı gününe ufak bir düşüşle giriş yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 15 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.
Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA DALGALANMA!
14 Ekim Pazartesi günü 2 bin 926 lira olan gram altın 15 Ekim Salı günü 2 bin 923 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 655 lira iken, 4 bin 677 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.923,4990
Satış: 2.923,9500
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.648,2100
Satış: 2.648,5400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.677,8500
Satış: 4.780,7700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.711,4000
Satış: 19.064,6200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.721,00
Satış: 19.854,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.323,53
Satış: 9.558,76
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.705,80
Satış: 19.059,41
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.030,85
Satış: 20.534,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.639,59
Satış: 2.480,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.757,93
Satış: 2.906,94