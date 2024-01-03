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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 3 Ocak Çarşamba 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları tablosu - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik sürüyor! İşte 3 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altında hareketlilik sürüyor. Bugün yani 3 Ocak Çarşamba günü gram altın 1974 TL'den, çeyrek altın 3.161 TL'den güne açılış yaptı. İşte, canlı altın tablosu ile 3 Ocak Çarşamba Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 03.01.2024 - 07:40
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        1

        3 Ocak Çarşamba altın fiyatları... Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı. Bugün gram altın 1974 TL'den, çeyrek altın 3.161 TL'den, altın/ons ise 2060 TL'den işlem görüyor. İşte, anlık altın piyasası verileriyle 3 Ocak 2024 Çarşamba altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.974,80

        1.975,69

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.060,61

        2.060,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.161,19

        3.229,55

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.641,73

        12.878,38

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.302,11

        6.461,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.639,48

        12.878,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.558,54

        13.902,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.088,12

        1.471,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.863,71

        1.975,73

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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