Altında hareketlilik sürüyor! İşte 3 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları
Altında hareketlilik sürüyor. Bugün yani 3 Ocak Çarşamba günü gram altın 1974 TL'den, çeyrek altın 3.161 TL'den güne açılış yaptı. İşte, canlı altın tablosu ile 3 Ocak Çarşamba Pazartesi altın fiyatlarında son durum...
3 Ocak Çarşamba altın fiyatları... Altın fiyatları yeni yıla yükselişle başladı. Bugün gram altın 1974 TL'den, çeyrek altın 3.161 TL'den, altın/ons ise 2060 TL'den işlem görüyor. İşte, anlık altın piyasası verileriyle 3 Ocak 2024 Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.974,80
1.975,69
ALTIN/ONS FİYATI
2.060,61
2.060,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.161,19
3.229,55
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.641,73
12.878,38
YARIM ALTIN FİYATI
6.302,11
6.461,12
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.639,48
12.878,84
ATA ALTIN FİYATI
13.558,54
13.902,02
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,12
1.471,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.863,71
1.975,73