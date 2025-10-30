Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 30 EKİM: Bugün altın ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı!

        Altın yükselişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları 30 Ekim 2025 Perşembe verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana sert düşüş yaşayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Değerli metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz indirimi ihtimaline karşılık hafif primli seyrediyor. Güne 3956 dolardan başlayan ons altın, an itibarıyla 4.017 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 5400 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 00:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:13
        1

        Altın piyasasında son durum yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde alış-satış fiyatları merak ediliyor. Tarihi rekor seviyelerden sert düşüş gösteren altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz indirimi ihtimaline karşılık hafif primli seyrediyor. Güncel verilere göre, altının gram fiyatı yeniden 5 bin 400 liranın üzerine çıkarken, ons altın 4.017 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasanın gözü kulağı ise Fed faiz kararı için saat 21.00’e çevrilmiş durumda. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.401,5050

        Satış: 5.402,1930

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.016,58

        Satış: 4.017,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.647,0600

        Satış: 8.837,2900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.589,7300

        Satış: 35.242,6900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.781,00

        Satış: 37.322,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.222,18

        Satış: 17.656,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.553,18

        Satış: 35.205,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 36.897,45

        Satış: 37.838,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.108,82

        Satış: 4.224,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.147,33

        Satış: 5.423,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 91.613,00

        Satış: 93.163,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
