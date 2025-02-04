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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 ŞUBAT 2025: Altın rekor seviyeye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 4 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Şubat 2025 Salı günü için araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından gelen ertelemelerin belirsizliği artırdığı ve güvenli liman talebini desteklemesiyle rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Güne 3258 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3265 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 07:21 Güncelleme: 04.02.2025 - 07:21
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ABD kaynaklı hareketlerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi ısrarı gerilim yaratıyor. Altın tarifelerdeki belirsizlik sebebiyle güvenli liman talebindeki artışla rekor seviyeye yakın. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3250 lira, en yüksek de 3270 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3265 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.265,3440

        Satış: 3.265,8080

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.816,5600

        Satış: 2.817,4000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.224,7600

        Satış: 5.339,5800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.899,6100

        Satış: 21.294,2000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.158,00

        Satış: 21.326,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.417,86

        Satış: 10.680,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.901,04

        Satış: 21.295,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.461,62

        Satış: 22.000,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.762,90

        Satış: 2.624,86

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.960,21

        Satış: 3.120,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 52.571,00

        Satış: 53.172,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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