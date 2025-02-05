Altın fiyatları rekora yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 5 Şubat 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından gelen ertelemelerin belirsizliği artırdığı ve güvenli liman talebini desteklemesiyle rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Güne 3258 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3.274 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ABD kaynaklı hareketlerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi ısrarı gerilim yaratıyor. Altın tarifelerdeki belirsizlik sebebiyle güvenli liman talebindeki artışla rekor seviyeye yakın. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3250 lira, en yüksek de 3270 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3265 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.265,3440
Satış: 3.265,8080
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.816,5600
Satış: 2.817,4000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.224,7600
Satış: 5.339,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.899,6100
Satış: 21.294,2000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.158,00
Satış: 21.326,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.417,86
Satış: 10.680,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.901,04
Satış: 21.295,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.461,62
Satış: 22.000,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.762,90
Satış: 2.624,86
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.960,21
Satış: 3.120,57
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 52.571,00
Satış: 53.172,00