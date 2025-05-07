Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Altın, Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına rağmen, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretlerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte, iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Külçe altın, önceki iki seansta neredeyse yüzde 6 artış göstermesinin ardından yüzde 1,6'ya kadar geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 7 Mayıs 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına rağmen, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretlerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte, altın iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Anlık verilere göre gram altın, saat 15.15 itibarıyla 4.207 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.207,2730
Satış: 4.207,7450
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.384,3300
Satış: 3.385,0600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.731,6400
Satış: 6.879,6600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.926,5500
Satış: 27.434,5000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.633,00
Satış: 27.762,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.422,53
Satış: 13.760,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.929,22
Satış: 27.437,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.089,36
Satış: 28.798,34
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.320,71
Satış: 3.269,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.866,29
Satış: 4.063,04
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.658,00
Satış: 69.513,00