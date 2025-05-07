Altın fiyatları 8 Mayıs 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına rağmen, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretlerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte, altın iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Anlık verilere göre gram altın, saat 17.30 itibarıyla 4.201 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 8 Mayıs Perşembe Altın fiyatları canlı takip ekranı…