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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 OCAK 2025: Gram altın 3 bin lira eşiğinde takıldı! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum 7 Ocak 2025: Altında dalgalanma sürüyor! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Gram altın 2 bin 997 liradan, çeyrek altın 4 bin 898 liradan işlem görüyor. Bir süredir fiyatlarda dalgalanmalar yaşanırken altının gram fiyatının yeniden 3 bin lira eşiğini ne zaman aşacağı merak ediliyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 7 Ocak 2025 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 07:22
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        1

        Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 7 Ocak Salı günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3000 TL seviyesini aşan altının gram fiyatı, bugün 2 bin 997 liradan alıcı buluyor. Dalgalı seyir sürerken alım satım yapmak isteyen kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bugün 2 bin 996 liradan alınırken 2 bin 997 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 4 bin 898 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.996,8630

        Satış: 2.997,3290

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.638,8100

        Satış: 2.639,2500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.792,7000

        Satış: 4.898,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.171,7100

        Satış: 19.533,6300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.661,00

        Satış: 19.889,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.556,55

        Satış: 9.797,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.173,01

        Satış: 19.534,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.887,48

        Satış: 20.393,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.633,93

        Satış: 2.482,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.750,63

        Satış: 2.913,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.852,00

        Satış: 49.623,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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