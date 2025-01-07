Altın fiyatları son durum 7 Ocak 2025: Altında dalgalanma sürüyor! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Gram altın 2 bin 997 liradan, çeyrek altın 4 bin 898 liradan işlem görüyor. Bir süredir fiyatlarda dalgalanmalar yaşanırken altının gram fiyatının yeniden 3 bin lira eşiğini ne zaman aşacağı merak ediliyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 7 Ocak 2025 güncel altın fiyatları…
Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 7 Ocak Salı günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3000 TL seviyesini aşan altının gram fiyatı, bugün 2 bin 997 liradan alıcı buluyor. Dalgalı seyir sürerken alım satım yapmak isteyen kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 996 liradan alınırken 2 bin 997 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 4 bin 898 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.996,8630
Satış: 2.997,3290
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.638,8100
Satış: 2.639,2500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.792,7000
Satış: 4.898,4300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.171,7100
Satış: 19.533,6300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.661,00
Satış: 19.889,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.556,55
Satış: 9.797,40
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.173,01
Satış: 19.534,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.887,48
Satış: 20.393,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.633,93
Satış: 2.482,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.750,63
Satış: 2.913,13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.852,00
Satış: 49.623,00