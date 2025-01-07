Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 8 Ocak günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Altının gram fiyatı, saat 15.45 itibarıyla 3 bin 9 liradan alıcı buluyor. Alım satım yapmak isteyen kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 8 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...