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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 8 OCAK 2025: Altın fiyatları durgun seyrediyor! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları durgun seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. 3 bin lira seviyesinin üzerinde tutunmaya çabalayan ancak satışlarla karşılaşan altının gram fiyatı, ABD'den gelecek verilere odaklandı. Gram altın 3 bin 9 liradan, çeyrek altın 4 bin 921 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 8 Ocak 2025 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:19
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        1

        Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 8 Ocak günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Altının gram fiyatı, saat 15.45 itibarıyla 3 bin 9 liradan alıcı buluyor. Alım satım yapmak isteyen kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 8 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bugün 3 bin liradan, çeyrek altın ise 4 bin 833 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.831,7700

        Satış: 4.937,4400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.019,8920

        Satış:3.020,2780

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.641,7200

        Satış: 2.642,2100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.260,9100

        Satış: 19.623,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.777,00

        Satış: 19.892,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.600,73

        Satış: 9.843,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.261,66

        Satış: 19.626,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.095,49

        Satış: 20.600,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.643,96

        Satış: 2.482,63

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.766,75

        Satış: 2.912,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.141,00

        Satış: 49.616,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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