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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 OCAK 2025 GRAFİĞİ || Altında durağan seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında durağan seyir! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 8 Ocak Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında durağan seyir devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 7 lira, çeyrek altın ise 4 bin 917 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:22
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        1

        Canlı altın fiyatları 8 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre, yarım altın 9 bin 834 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 915 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        8 Ocak Çarşamba günü gram altın, 3 bin 7 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 917 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.007,4290

        Satış: 3.007,8380

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.646,7700

        Satış: 2.647,2100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.812,1500

        Satış: 4.917,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.247,4000

        Satış: 19.611,1000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.713,00

        Satış: 19.911,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.592,77

        Satış: 9.834,94

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.245,68

        Satış: 19.609,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.160,09

        Satış: 20.672,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.638,35

        Satış: 2.484,49

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.757,82

        Satış: 2.915,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.979,00

        Satış: 49.662,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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