Altın fiyatlarında durağan seyir! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 8 Ocak Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında durağan seyir devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 7 lira, çeyrek altın ise 4 bin 917 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 8 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre, yarım altın 9 bin 834 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 915 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
8 Ocak Çarşamba günü gram altın, 3 bin 7 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 917 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.007,4290
Satış: 3.007,8380
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.646,7700
Satış: 2.647,2100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.812,1500
Satış: 4.917,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.247,4000
Satış: 19.611,1000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.713,00
Satış: 19.911,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.592,77
Satış: 9.834,94
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.245,68
Satış: 19.609,72
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.160,09
Satış: 20.672,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.638,35
Satış: 2.484,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.757,82
Satış: 2.915,41
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.979,00
Satış: 49.662,00