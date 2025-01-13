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        Haberler Dünya Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'dan Elon Musk'a sert tepki! | Dış Haberler

        Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'dan Elon Musk'a sert tepki!

        Donald Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde kendisine en yakın isimlerden biri olan Steve Bannon, Elon Musk'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bannon, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin ismi Musk'ı "ırkçı" ve "kötü bir adam" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:57
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        Trump'ın eski danışmanından Musk'a sert tepki!
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        Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ı "ırkçı" ve "kötü bir adam" olarak nitelendirdi.

        Donald Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde kendisine en yakın isimlerden biri olan Steve Bannon, Trump'ın yakın müttefiki Musk'ı "ırkçı" ve "gerçekten kötü bir adam" olarak nitelendirerek "bu adamı devirme" ve onu MAGA (Amerika'yı yeniden harika yapın) hareketinden atma sözü verdi.

        İtalya'daki Corriere della Sera gazetesine konuşan Bannon, Trump döneminde Hükümet Verimliliği Bakanlığı kurumunu yönetecek Musk'ın Beyaz Saray'a en üst düzeyde erişiminin olmasını engelleyeceğine söz verdi.

        "BEYAZ SARAY'A TAM ERİŞİMİ OLMAYACAK"

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        Bannon, "O gerçekten kötü bir adam, çok kötü bir adam. Bu adamı devirmeyi kişisel bir şey haline getirdim. Daha önce, para koyduğu için buna katlanmaya hazırdım - artık buna katlanmaya hazır değilim." dedi.

        Bannon sözlerine şöyle devam etti: "Elon Musk'ı yemin töreni gününe kadar buradan kovacağım, ki bu gün 20 Ocak'a denk geliyor. Beyaz Saray'a tam erişimi olmayacak."

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        "SEN AMERİKALI BİLE DEĞİLSİN"

        Bannon, geçtiğimiz günlerde Musk'ı Çin ile olan ticareti bağlantıları nedeniyle "küreselci" olarak nitelendirdi ve Adolf Hitler'den çek alacağını iddia etmişti. Bannon, Musk'a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuş ve Musk'ı "Bu adam hükümet sözleşmeleri ve vergi mükelleflerinin sübvansiyonlarıyla yaşıyor... Sen Amerikalı bile değilsin, sadece bir küreselcisin. Adolf Hitler'den çek alırdın" sözleriyle suçlamıştı.

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