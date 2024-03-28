Altın fiyatları yükselişte! 29 Mart 2024 Perşembe canlı ve anlık altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Üst üste 4. günü de yükselişle açan gram altın fiyatı bugün 2 bin 280 liradan satılıyor. Sizler için 29 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.
Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 200 ve 2 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 277 liradan yaparken; 28 Mart Perşembe günü 2 bin 298 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 723 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 758 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.298,31
Satış: 2.298,67
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.212,77
Satış: 2.213,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.677,30
Satış: 3.758,32
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.709,21
Satış: 14.987,32
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.329,25
Satış: 7.514,92
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.709,21
Satış: 14.987,32
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.844,09
Satış: 16.249,22
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.283,06
Satış: 1.696,87
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.180,60
Satış: 2.305,44