CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İLK RAUND ALİ KOÇ'UN

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.

VEFA KÜÇÜK: SÜKÜNETE DAVET EDİYORUM

"Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."