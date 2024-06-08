CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi kongre heyecanı başladı. Gelişmeleri canlı aktarıyoruz...
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
İLK RAUND ALİ KOÇ'UN
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.
VEFA KÜÇÜK: SÜKÜNETE DAVET EDİYORUM
"Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.