Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigCANLI | TFF 1. Lig'de hangi maçlar var? Maç programı 18 Temmuz
ABONE OL

CANLI | TFF 1. Lig'de 34. hafta heyecanı!

TFF 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor! Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un ardından ikinci bileti alacak takım ve play-off'a kalacak kulüplerin yanı sıra 2. Lig'e düşecek kulüp de belli oluyor! TFF 1. Lig'de 34. hafta heyecanı HTSPOR'da yaşanıyor

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 33. haftada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından son haftada 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak. Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek son takım için 4 aday bulunuyor. Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanlı Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.

GİRESUNSPOR - ALTAY

GİRESUNSPOR: Onurcan, Atakan, Murat, Berkan, Ertuğrul, Mehmet, Alpay, Himmet, Arda, Valle, Veysel

ALTAY: Cihan, Erhan, Abdulhamit, Cenk, Özgür, Turgut, Yılmaz, Putsila, Kerim, Tatos, Paixao

BB ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Murat, Osman, Aykut, Mücahit, Scuk, İbrahim, Obertan, Sissoko, Hamroun, Ömer

ÜMRANİYESPOR: Burak, Muharrem, Emre, Fernandes, Gökhan, Bentley, Muhammed, Hasic, Gomis, Bahadır, Mücahit

HATAYSPOR - BURSASPOR

HATAYSPOR: Ömer, Furkan, Soner, Yusuf, Yasin, Gökhan, Buğra, Ouali, Caner, Mesut, Diop

BURSASPOR: Emrullah, İsmail, Cüneyt, Sedat, Onur, Emirhan, Aykut, Selçuk, Recep, Ali, Seleznov

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Erkan, Sinan, Traore, Tevfik, Kosecki, Dibba

İSTANBULSPOR: Yusuf, Rıdvan, Ali, Wellington, Alperen, Yusuf, Melih, Kağan, Onur, Berkay, Emir

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANASPOR

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alparslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Emeghara

ADANASPOR: Karacic, Savaş, Uğurcan, Evren, Mustafa, Celil, İbrahim, Roni, Etame, Ergin, Ahmet

AKHİSARSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ

AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Erhan, Ali, Burhan, Ergin, Cikalleshi

KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed, Abdulkadir, Samet, Erdi, Soner, Süleyman, Cem, Uğur, Burak, Dialiba, Kone

İKİNCİLİK HESAPLARI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son hafta kendi evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek.

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Erzurumspor'un puan kaybetmesi ve Adana ekibinin galip gelmesi gerekiyor. Sezon sonunda iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor veya üç ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor arasındaki puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerini geride bırakacak.

Akhisarspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesi, Adana Demirspor'un puan kaybetmesi ve Akhisarspor'un kazanması gerekiyor. Sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un aynı puana gelmeleri halinde üst sırada yer alacak ekibi genel averaj belirleyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 13, Akhisarspor'un 9 averajı bulunuyor.

Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un yenilmesi, Akhisarspor'un en fazla 1 puan almasının yanı sıra genel averajda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçmesi gerekiyor. Bursaspor son haftaya 10, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 averajla giriyor.

PLAY-OFF'A SON BİLET

Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

DÜŞME HATTI

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak. Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının sonucuna bakmaksızın lige tutunacak.

Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ali Koç'tan yabancı sınırı ve yayıncı kuruluş açıklaması
FUTBOLAli Koç'tan yabancı sınırı ve yayıncı açıklaması
Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOL"Size yakışanı yapın"
Beşiktaş, Gyasi ve Yoshida'yı bitiriyor
FUTBOLBeşiktaş 2 transferi bitiriyor
Jorge Jesus'un yeni takımı! (Son dakika transfer haberleri)
FUTBOLSürpriz imza!
Cocu, Ferdi'yi istiyor
FUTBOLFerdi'ye tanıdık talip!
Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
FUTBOLFenerbahçe'de divan toplantısı!
Medipol Başakşehir 6. şampiyon olmak istiyor
FUTBOLBaşakşehir 6. şampiyon olmak istiyor
Şampiyonluk, Medipol Başakşehir'in kasasını dolduracak
FUTBOLŞampiyonluk kasayı dolduracak
Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
FUTBOLAlanyaspor formalarını tanıttı
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
FUTBOLTrabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X