Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk etti, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıktı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk etti. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...