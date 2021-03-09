Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu belirtilen Gökhan Özbolat, bir kadını darp ettiği anları canlı yayında paylaştı.

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın 3 Haziran tarihinde Keçiören'deki evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmesinin ardından Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olmasına rağmen serbest bırakılmıştı. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kadının baygın halini canlı yayında göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanarak cezaevine konulan Uygun'un DNA'sı Çakır'ın üstünde bulunan sperm ve doku örneği ile uyumlu çıkmıştı. Uygun'un yakın arkadaşı olduğu belirtilen Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir kadını dövdüğü anları paylaştı.

Gökhan Özbolat, kadının yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar attı. Kadının çığlıklarına aldırış etmeyen saldırgan, küfür ve tehditler savurarak kadına defalarca vurdu. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.