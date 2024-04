Cannes Film Festivali'nin filmleri açıklandı

Bu yıl, 14 - 25 Mayıs arasında 77'nci kez düzenlenecek Cannes Film Festivali‘nin programı açıklandı. Festival programında Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, George Miller gibi yönetmenlerin merakla beklenen son filmleri yer alacak.

Festivalin açılışını başrollerinde Léa Seydoux, Louis Garrel ve Vincent Lindon’un yer aldığı Quentin Dupieux imzalı 'The Second Act' filmi yapacak.

Altın Palmiye kazanmak için izleyici karşısına çıkacak Ana Yarışma filmleri arasında efsane yönetmen Francis Ford Coppola’nın uzun yıllar tamamlamaya uğraştığı yeni filmi Megalopolis, Yorgos Lanthimos’un Zavallılar‘dan (Poor Things) konuşulmaya devam ederken tamamladığı yeni filmi Kinds of Kindness, Ali Abbasi’den Donald Trump’ın hayatını konu alan ve heyecanla beklenen The Apprentice gibi filmler var.

REKLAM Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux ve Festivin Başkanı Iris Knobloch, festival programını basın toplantısında açıkladı Ana Yarışma’da yer alacak film sayısı 19 ancak festival yönetimi seçkiye önümüzdeki günlerde başka eklemeler yapılabileceğini belirtti. 77'nci Cannes Film Festivali’nin Ana Yarışması’nın jüri başkanlığını bu yıl ABD’li yönetmen Greta Gerwig üstlenecek. Festivalin Belirli Bir Bakış bölümünde ise bu yıl Fransız yönetmen Xavier Dolan başkanlığı üstleniyor. The Apprentice

Cannes Film Festivali’nin bugün açıklanan programında yer alan filmler şöyle sıralanıyor; Ana Yarışma • Megalopolis (Francis Ford Coppola) • The Apprentice (Ali Abbasi) • The Shrouds (David Cronenberg) • The Substance (Coralie Fargeat) • Grand Tour (Miguel Gomes) • Marcello Mio (Christophe Honoré) • Caught by the Tides (Jia Zhangke) • All We Imagine as Light (Payal Kapadia) • Oh, Canada (Paul Schrader) • Limonov (Kirill Serebrennikov) • Parthenope (Paolo Sorrentino)

• The Girl with the Needle (Magnus von Horn) • Kinds of Kindness (Yorgos Lanthimos) • Beating Hearts (Gilles Lellouche) • Wild Diamond (Agathe Riedinger) • Motel Destino (Karim Aïnouz) • Bird (Andrea Arnold) • Emilia Perez (Jacques Audiard) • Anora (Sean Baker) REKLAM Belirli Bir Bakış • The Shameless (Konstantin Bojanov) • Norah (Tawfik Alzaidi) • Le Royaume (Julien Colonna) • Vingt Dieux (Louise Courvoisier) • Le Proces du Chien (Laetitia Dosch)

• The Village Next to Paradise (Mo Harawe) • Black Dog (Guan Hu) • September Says (Ariane Labed) • The Damned (Roberto Minervini) • L’Histoire de Souleymane (Boris Lojkine) • On Becoming a Guinea Fowl (Rungano Nyoni) • My Sunshine (Hiroshi Okuyama) • Viet and Nam (Minh Quý Trương) • Santosh (Sandhya Suri) Yarışma Dışı • Furiosa (George Miller) • Horizon: An America Saga (Kevin Costner) • She’s Got No Name (Peter Ho-sun Chan) • Rumours (Guy Maddin - Evan Johnson - Galen Johnson)