Çılgın hareketleri, pahalı alışverişleri ve şarkılarıyla akıllara kazanan Cardi B, Instagram hesabı üzerinden bir video paylaştı. Videoda rapçiyi görenler inanamadı. Peki, Cardi B estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar...

GÖRENLER İNANAMADI

Cardi B, Instagram hesabından bir video paylaştı. Dans eden şarkıcının fiziği, görenleri şaşırttı. Rapçinin incelen beli ve büyüyen kalçaları, videoda ilk dikkat çeken detay oldu.

Bu zamana kadar birçok kez estetik yaptıran dünyaca ünlü rapçi daha önce; göğüs, popo ve karın ameliyatı olmuştu. Şarkıcının estetiğe olan düşkünlüğü de biliniyordu.

Ancak; B'nin son görüntüsündeki bariz değişim, hayranlarını bir kez daha düşündürdü. Cardi B'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı merak ediliyor.

KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan şarkıcı cephesinden bir açıklama gelmedi ancak B'nin son görüntüsü merak uyandırıyor.