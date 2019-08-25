Türkiye'deki faaliyetlerine 3 yıl önce başlayan Careem’in geliştirdiği çağrı maskeleme seçeneği sayesinde kullanıcılar kaptanlarla iletişim kurarken kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda kalmıyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK EN ÖNEMLİ İKİ HUSUS

Careem olarak kullanıcılarının gizlilik ve güvenliğine önem verdiklerini vurgulayan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Careem çağrı maskeleme sistemi, kullanıcıların gizliliğini koruduğu için kullanıcıların rahat olmalarını sağlıyor. Yolcular kaptanla görüşmek için, telefon numarasının görüldüğü doğrudan arama veya numaranın gizlendiği anonim aramayı tercih edebiliyor. Böylece kaptanın sizi nereden ve ne zaman alacağını görüşmek üzere numaranızı gizleyerek arama yapabiliyorsunuz. Kaptan ile yolcu arasındaki görüşmelerde bağlantı, yolculuk eşleştirme algoritması üzerinden kuruluyor ve bu algoritma cep telefonları yerine jenerik bir numara kullanıyor. Kaptan sizin numaranızı görmüyor, siz de onun numarasını görmüyorsunuz. Careem olarak telefon numaranızın korunmasının yanı sıra yolcu verilerinin gizliliğini de büyük ciddiyetle ele alıyoruz. Topladığımız bilgileri, yolculuğun kolaylaştırılması, örneğin kaptana navigasyonda kullanacağı yerin bildirilmesi ve yolcunun arkadaş ve akrabalarıyla yolculuğunu paylaşması gibi amaçlarla kullanıyoruz.” dedi.

Manna, Careem olarak emniyet ve güvenlik prosedürlerine sahip olduklarını, alarm düğmesi gibi özeliklerinin bulunduğunu ve hem kaptanlar hem de müşterilere yolculuk sigortası gerçekleştirdiklerini vurguladı. Manna sözlerine şöyle devam etti, “2017 yılında CIGI-Ipsos tarafından yapılan Global İnternet Güvenliği ve Güven Araştırmasına göre, güven eksikliği, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da insanların e-ticaret platformlarından uzak durmalarının en büyük nedenlerinden birini oluşturuyor. Rapor, bölgedeki tüketicilerin yüzde 49’unun, ürün ve hizmetleri internet üzerinden satın almamalarının en önemli nedenlerinden birinin güven eksikliği olduğunu düşündüklerini gösterdi.”

YOLCULUK ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASI ÖNLEMLER

Careem olarak yolculuk öncesi, sırası ve sonrasında kullanıcılar için önlemler aldıklarını belirten Manna, “Yolculuktan önce tüm kaptanlarımız çok sıkı bir tarama prosesi ve geçmiş kontrolünden geçiyor. Kaptanınız yolcuya ulaşmadan önce, fotoğraf, isim, puan, araç tipi ve plaka numarası gibi bilgilerini yolcuya gönderiyoruz. Kaptanlar zorunlu eğitimlere katılarak, sorunsuz araç kullanımı ve düşük bir ihtimal olan kaza halinde uygulanması gereken standart emniyet ve güvenlik protokolleri konusunda talimatlar alıyorlar. Kaptanların çalışmaya başlamalarından önce araçları değerlendiriliyor ve sigortaları teyit ediliyor. Her yolculuk gerçek zamanlı olarak takip ediliyor. Yolculuk sonrasında ise kaptanlarımıza verilen puanlar son derece önemli. Bu puanlar, ödül kazanan ve platformumuzdan çıkarılacak kaptanların belirlenmesinde çok yararlı oluyor.” diye konuştu.