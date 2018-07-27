Carl Zeiss Jena - Sonnenhof Grossaspach rakamlar

Carl Zeiss Jena ve Sonnenhof Grossaspach, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sonnenhof Grossaspach, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 289 kodlu maçı oynayanlar; Carl Zeiss Jena galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Sonnenhof Grossaspach galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Carl Zeiss Jena son haftadaki Werder Bremen(Am) müsabasında 2-1 kazandı.

Sonnenhof Grossaspach ise RW Erfurt karşılaşmasında 1-0 kazandı.

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