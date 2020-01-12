HABERTURK.COM

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Japonya'da ev hapsinde tutulduğu evden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a film gibi kaçışı geçen haftanın en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Ghosn'un özel jet kullanarak Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili her geçen gün yeni bir ilginç detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Ghosn'un, müzik aleti kutusuna saklanmak gibi, kaçmak için yaptığı yaratıcı plan oyun yapımcılarının da dikkatini çekti. WasabiSushiStudio tarafından geliştirilen 'Ghone ise Gone' isimli oyun Steam üzerinden tanıtılmaya başlandı.

Steam'in sitesinde üzerinde yer alan bilgiye göre söz konusu oyun 22 veya 23 Haziran'da yayımlanacak. WasabiSushiStudio oyundaki kişi ve mekanların hayal ürünü olduğunu belirtse de oyunun açıklamasında Carlos Ghosn'un artık meşhur hale gelmiş kaçışının anlatıldığı aşikar.

RÜŞVET VERİLİYOR

Steam'de yer alan açıklamada oyunun hikayesi şöyle açıklanmış: "Ruso, Nisson ve Bishibishi CEO'su Loscar Gon bir ülkenin 7/24 gözetimi altındadır. Gon olarak oynadığınız oyunda göreviniz rüşvet verip, bazen de müzik aleti kutusuna saklanarak ülkeden kaçmak için en küçük fırsatı kullanmak. Hedefiniz Sankai Uluslararası Havalimanı üzerinden anavatanınız Nonleva'ya ulaşmak."

40 DAKİKA SÜRÜYOR

Açıklamaya göre oyuna elinizde 2.6 milyar dolarla başlıyorsunuz. Para fırlattığınız düşmanlar zayıflarken, müzik aleti kutusuna girince görünmez oluyorsunuz. Eğer havalimanına ulaşmadan paranız biterse yenilmiş sayılıyorsunuz. Oyunun toplam 40 dakika sürmesi bekleniyor.

18 yaş sınırı olan oyun Türkçe dahil 29 dilde oynanabilecek. Steam'de yer alan bilgiye göre oyun için bilgisayarınızda 200 MB yer olması gerekiyor. Oyunun paralı mı bedava mı olacağı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.