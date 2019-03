Kadir, ölümcül bir tuzağa düşüyor!

Ay Yapım’ın Show TV’de bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 14. bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Kadir’in büyük bir belanın tam ortasına daldığının anlaşıldığı ön izlemede gerilim an be an yükseliyor. Kadir’i güvenlik odasında adım adım izleyen Cansız ve Veli’nin konuşmaları, Adalı’nın ölümcül bir tuzağa düşürüldüğüne işaret ederken, akıllara ‘Kadir’e ne olacak?’ sorusu geliyor.

ÇARPIŞMA’NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 14. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Zarif zannettiği Cansız hala karşı karşıyadır. Aralarında çok sert bir söz düellosu yaşanır. Bu sırada Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakalar. Ama bunun, Cansız’ın kurduğu ve ölümle sonlanabilecek bir pusu olduğundan habersizdir. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altındadır. Zira bu gerçeğin ortaya çıkması, Veli’nin sonu demektir. Diğer yanda Kadir ile Zeynep aşkı; tatlı kıskançlıklar, ilk kez söylenen güzel sözler, yapılan sürprizlerle rüya gibi devam etmektedir. Zeynep’in en büyük sürprizi ise, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirmek olur.

Kerem ise, tam da Cemre ile aralarını düzeltmeye başlamışken, birden kendini Demir ve Yakup’un kurduğu büyük kumpasın ortasında bulur. Kadir’in gücünü sınayan Cansız planını yapar, kararını verir. Kadir’i ölüme adım adım gönderecektir. Kadir’in yaşadığı her gün, ölümün soğuk yüzünü gören Veli’nin ise bu kadar beklemeye tahammülü yoktur. Veli, şeytani bir plan yapar ve Kadir ile Cansız’ı birbirlerinin önüne atar. Kıyametin kopması artık çok yakındır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

