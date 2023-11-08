Havacılık hisseleri pahalı mı? Bilançolar ne diyor? Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Araştırma Müdürü Görkem Göker oluyor. Global ekonomi ve Türkiye ekonomisine yansımaların ele alındığı programda Göker, havacılık sektörünün geçtiğimiz 3 yıldaki performansı yeniden gösterip göstermeyeceğini sorguluyor. Türk Havayolları, Pegasus ve TAV bilançolarının ele alındığı programda Göker, yolcu sayıları, uçak doluluk oranları ve şirketlerin karlılık rakamlarından yola çıkarak gelecek projeksiyonu yapıyor.

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Araştırma Müdürü Görkem Göker oluyor. Global ekonomi ve Türkiye ekonomisine yansımaların ele alındığı programda Göker, havacılık sektörünün geçtiğimiz 3 yıldaki performansı yeniden gösterip göstermeyeceğini sorguluyor. Türk Havayolları, Pegasus ve TAV bilançolarının ele alındığı programda Göker, yolcu sayıları, uçak doluluk oranları ve şirketlerin karlılık rakamlarından yola çıkarak gelecek projeksiyonu yapıyor.

REKLAM

KARARSIZ TREND NE ZAMAN SON BULUR?

Başta FED kararları ve savaş olmak üzere global ekonomiyi etkileyen gelişmeleri değerlendiren Göker, global ekonomik değişimin Türkiye ekonomisine yansımasını ele alırken yurtiçinde ise yeni ekonomi politikalarının bir çıktısı olan faiz artışı ile büyümenin sınırlanacak olmasının borsaya etkisini masaya yatırıyor. Göker'in ekonominin geçmiş ve gelecek beklentilerinden yola çıkarak Türkiye’de sermaye piyasalarını sorguladığı programda borsadaki kararsız trendin ne kadar devam edeceği ve sonrasında kırılımın hangi yönlü olacağına dair beklentiler dile getiriliyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ NASIL ETKİLEYECEK?

Göker ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı enflasyon muhasebesi uygulanmasına geçişin nasıl uygulanacağı ve hangi sektörü nasıl etkileyebileceğini de anlatıyor. Programda havacılıkta 9 aylık bilançolar ele alınırken uçuş ve yolcu sayıları ile enerji fiyatlarındaki beklentilerin ne yönde olduğu ve bunun havacılığın maliyetlerine etkisi değerlendiriyor. Göker, rasyolara bakıldığında hangi havacılık şirketi daha potansiyel taşıdığına dair çalışmalarını da paylaşıyor.