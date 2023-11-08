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"ICARDI SEVGİYE İHTİYAÇ DUYAN BİRİ" "Icardi sevgiye ihtiyaç duyan bir isim, taraftar sevgisini gösterdikten sonra onlara bu sevgiyi tekrar iade etmek için sahada elinden geleni yapıyor. Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de özel hayatıyla ilgili haberler oldu ama soyunma odasında daima güler yüzlüydü, onu etkilemiyordu bu haberler. O hiç etkilenmediği için haberler takıma da hiç yansımadı. Saha içinde, takımda daima pozitif bir isim."

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"HAYALİM PREMIER LİG'DE OYNAMAK" "Her zaman söyledim, hiç saklamayacağım; hayalim Premier Lig'de oynamak. Sürekli takip ediyorum ve orada oynanan futbol beni cezbediyor. Yeteneklerim de orada oynamaya uygun. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hedefler var. Çeşitli kulüplerle temaslarım oldu. Bu kulüpler Galatasaray ile de temasa geçti. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı. Galatasaraylı idareciler ile Arsenalli yetkililer arasında bazı görüşmeler oldu. Bir ilgi vardı ama resmi teklif yoktu. Bu yüzden bunları konuşmak gereksiz, üzerinde durmanın anlamı yok."