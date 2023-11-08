Avrupa Yakası'nın barajları alarm veriyor; peki su nereden geliyor? İstanbul'daki barajların doluluk oranı 7 Kasım'da yüzde 17'ye kadar düştü. Avrupa Yakası'nda bulunan 7 barajın doluluk oranı toplam suyun yüzde 20'sine denk gelirken, Asya Yakası'ndaki 3 barajın doluluk oranı yüzde 80'ine denk geliyor. Nüfusun yoğun olduğu Avrupa Yakası'ndaki su ihtiyacı, Asya Yakası'ndan yapılan su transferi ve kuyular aracılığıyla çözülüyor. Habertürk'ten Helin Genç'in haberi

Sonbaharda istediği yağışa kavuşamayan megakent İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 7 Kasım'da yüzde 17,1'e kadar düştü. İSKİ'nin ilan ettiği veriler incelendiğinde özellikle Avrupa Yakası'nda bulunan barajların doluluk oranları endişe verici bir tabloyu da ortaya koyuyor. Avrupa Yakası'nda bulunan 7 barajın doluluk oranı, İstanbul'un tüm barajlarında bulunan toplam su miktarı içerisinde yüzde 20'yi ancak buluyor. Peki Avrupa Yakası'nın su ihtiyacı nereden karşılanıyor?

Bir diğer dikkat çeken detay ise İstanbul'da günlük kullanılan su miktarı incelendiğinde ortaya çıkıyor. Eğer yağışsızlık ve su kullanımı böyle devam ederse, İstanbul'un 2023 sonunda 18 milyon metreküplük su açığı ortaya çıkabilir.

2023 SONUNDA 18 MİLYON METREKÜP SU EKSİĞİ OLABİLİR REKLAM 2022 yılında günlük ortalama 3.02 milyon metreküp su kullanılan İstanbul'da sene boyunca toplam 1 milyar 103,25 milyon metreküp su kullanıldı. 7 Kasım 2022'de İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 39,19 iken barajlarda toplam 340 milyon metreküp su bulunuyordu. 2023 yılında ise 6 Kasım'a kadar İstanbul günlük ortalama 3,07 milyon metreküp su kullandı. Bu da toplam 951,96 milyon metreküp su kullanıldığı anlamına geliyor. 2023 sonuna kadar İstanbul'da 168,85 milyon metreküp suyun daha kullanılması ve sene sonunda toplam kullanılan su miktarının 1 milyar 120,81 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor. Bu da geçen seneye göre İstanbul'un 17,56 milyon metreküp daha fazla suya ihtiyacı olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor. Bugün ise 7 Kasım 2023 itibariyle barajların toplam doluluğu yüzde 17,1 ve İstanbul barajlarında 150,34 milyon metreküp su bulunuyor. Sene sonuna kadar 168,85 milyon metreküp daha su kullanması beklenen İstanbul'un eğer yağış ile barajları dolmazsa yaklaşık 18 milyon metreküplük su eksiği olabilir. Aynı dönem için son 10 yıla bakıldığında barajlardaki en düşük doluluk oranı yüzde 29,27 ile 254,25 milyon metreküp suyun olduğu 2020 yılı. Yani şuan İstanbul barajlarında 2020 yılına göre yaklaşık 104 milyon metreküp daha az su bulunuyor. REKLAM Avrupa Yakası barajları: Terkos Barajı = Doluluk yüzde 7,83; toplam su miktarındaki payı yüzde 8,56 Alibey Barajı = Doluluk yüzde 16,52; toplam su miktarındaki payı yüzde 3,8 Büyükçekmece Barajı = Doluluk yüzde 3,86; toplam su miktarındaki payı yüzde 3,87 Sazlıdere Barajı = Doluluk yüzde 2,34; toplam su miktarındaki payı yüzde 1,4 Istrancalar Barajı = Doluluk yüzde 21,96; toplam su miktarındaki payı yüzde 0,92 Kazandere Barajı = Doluluk yüzde 7,35; toplam su miktarındaki payı yüzde 0,86 Pabuçdere Barajı = Doluluk yüzde 3,84; toplam su miktarındaki payı yüzde 1,51 Asya Yakası barajları Ömerli Barajı = Doluluk yüzde 36,56; toplam su miktarındaki payı yüzde 57,93 Darlık Barajı = Doluluk yüzde 27,72; toplam su miktarındaki payı yüzde 20,06 Elmalı Barajı = Doluluk yüzde 16,9; toplam su miktarındaki payı yüzde 1,09 REKLAM

AVRUPA YAKASI’NIN SUYU ASYA YAKASI'NDAN Avrupa Yakası’nda bulunan barajlardaki doluluk oranı Asya Yakası’na göre çok düşük. Öyle ki 7 Kasım'da Avrupa Yakası'nda bulunan 7 barajın toplam doluluk oranı 20,92 iken Asya Yakası'ndaki 3 barajın doluluk oranı 79,08 olarak kayıtlara geçti. Peki İstanbul nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı Avrupa Yakası’nın su ihtiyacı nereden karşılanıyor? Sorumuzu yönelttiğimiz İSKİ kaynakları Kuzey ve Güney Boğaz Geçiş hatları ile Asya Yakası’dan suyun Avrupa Yakası'na transfer edildiğini belirterek “Ömerli ve Cumhuriyet Temiz Su Arıtma Tesisleri’nde arıtılan suyun büyük bir bölümü Kuzey ve Güney Boğaz Geçiş hatları aracılığıyla Asya Yakası’ndan Avrupa Yakası’na transfer edilmektedir. Özellikle kurak dönemlerde Avrupa Yakası’nın ihtiyacının büyük bir kısmı Asya Yakası’ndan su transferi ve kuyular aracılığıyla karşılanmaktadır.” İfadelerini kullandı. KURAK ZAMANLARDA MELEN VE YEŞİLÇAY REGÜLATÖRLERİNDEN SU İHTİYACI KARŞILANIYOR 2023 yılında 7 Kasım'a kadar Melen regülatöründen 510,3 milyon metreküp, Yeşilçay regülatöründen 114,93 milyon metreküp olmak üzere toplam 625,23 milyon metreküp su alındı. İSKİ’nin Haberturk.com’a yaptığı açıklamada İstanbul’da kullanılan suyun baraj, regülatör ve kuyulardan karşılandığına dikkat çekilerek “Barajlarda toplanan suyun büyük bir kısmı yağmur ve kar gibi hidrolojik olaylarla karşılanırken, bir diğer kısmı da baraj havzalarından farklı bölgelerde bulunan bölgelerden regülatörler aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu regülatörlerin bir kısmı kendi havzasında topladığı suyu direk barajlara aktarırken, bir diğer kısmı da hem baraja hem de Temiz Su Arıtma Tesislerimize suyu verebilmektedir. Ömerli ve Cumhuriyet Temiz Su Arıtma Tesisleri Anadolu Yakasında olup özellikle kurak geçen dönemlerde ihtiyacı olan suyun büyük bir kısmını Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden karşılanmaktadır. 2023 yılı içerisinde Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alınan suyun tamamı İstanbul’a verilmiştir” denildi.