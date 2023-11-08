Bayern Münih - Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'i salladı, yıkamadı... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Bayern Münih'e konuk olan sarı-kırmızılılar, uzun süre berabere götürdüğü ve başa baş oynadığı mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Alman ekibine üç puanı getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek golü uzatmalarda Bakambu'dan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Alman devine karşı uzun süre başa baş oynayan ve birçok fırsattan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, son bölümde kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda İngiliz yıldız Harry Kane kaydetti. Cimbom'un tek sayısı 90+3'te Bakambu'dan geldi.
Lider Bayern Münih bu sonuçla grupta 4'te 4 yapıp puanını 12'ye çıkardı.
Galatasaray ise 4 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ