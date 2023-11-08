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        Son dakika haberi CHP'de devir teslim töreni

        CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen mazbatasını partisinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan teslim aldı. Özel, resmen CHP Genel Başkanı oldu. Özel, daha sonra parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim törenine katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:50
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        CHP'de devir teslim töreni
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        Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralıyor.

        CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen mazbatasını partisinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan teslim aldı. Özel, resmen CHP Genel Başkanı oldu.

        DHA'da yer alan habere göre Özgür Özel, TBMM'ye gelişinde partisinin milletvekilleri tarafından karşılandı. Özel, Meclis'teki Grup Başkanı odasında düzenlenen törenle YSK tarafından gönderilen mazbatayı partisinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan teslim aldı. Özel, Meclis'teki makam odasında daha önceki genel başkanlarının fotoğraflarının bulunduğunu ve bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının da bulunacağını söyledi.

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        "BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

        Özel, uzun yıllar birlikte çalıştığı personele ve parlamento muhabirlerine ayrı ayrı teşekkür ederek, "8 yıldır CHP grup başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim. Bu odada CHP'nin 8'inci genel başkanı olarak mazbatayı almak benim için büyük bir onur. Parlamentonun gitgide önemsizleştiği, gitgide gözden düşürülme çalışıldığı bir dönemde grup başkanvekilliği ve grup başkanlığından gelen bir genel başkan olarak, parlamentoya güç kazandırmak için ana muhalefet olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya çalışacağız" dedi.

        AYM KARARINA TEPKİ

        Konuşması sırasında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dezenformasyon yasasına ilişkin iptal talebini reddettiğini öğrenen Özel, "Tabii bu çok kötü bir karar. Bu Türkiye'de bundan sonra gazeteciler için ve muhalefet için işlerin daha zor olacağını gösteren bir aşama. Bundan sonra gazetecilerin hapse atılması gibi meselelerde biz de özgürlükleri sahiplenme konusunda çok daha dirençli olacağız. Yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında sansür yasasına da yer vereceğiz" diye konuştu.

        "KORUMA SAYISINI AZALTACAĞIZ"

        Öte yandan Özgür Özel, İzmir'den Ankara'ya geldikten sonra Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılayan partililere seslendi. Özel, "CHP'de koşturmaya, çalışmaya geldik. Elbette böyle sembolik günlerde karşılamalar, uğurlamalar önemli. Mümkün olduğu kadar protokolü azaltacağız. Mümkün olduğu kadar etraftaki koruma sayısını azaltacağız" dedi.

        Özel ayrıca, hep beraber iktidara gitmek durumunda olduklarını kaydederek, "Ankara'da mevcut belediyelerimizi koruyacağız. Üzerine kimsenin aklına, hayaline getirmeyeceği bir başarı koymak zorundayız. Bunun için size güveniyoruz, örgütümüze güveniyoruz. Ankaralıların, CHP'deki değişimin Türkiye'de bir büyük değişime dönüşmesine yönelik umutlarına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor..

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        #Özgür Özel
        #Kemal Kılıçdaroğlu
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