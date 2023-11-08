Son dakika: Özgür Özel ve Didem Özel'den, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Son dakika: Özgür Özel ve Didem Özel'den, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Özgür Özel ve Didem Özel'den, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'na ziyaret CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gitti. Bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi CHP'nin eski ve yeni liderleri bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek törenle bugün görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.

Tören öncesi Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu evlerinde ziyaret etti. REKLAM Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşıladı. YARIM SAAT SÜRDÜ Ziyaret, CHP Genel Merkezi’ndeki devir teslim töreni öncesinde saat 13.00’de gerçekleşti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu, Özel çiftini uğurladı. ÖZEL: MAHCUP OLDUM Ziyaret sonrası açıklama yapan Özgür Özel, “Genel başkan ve eşini evlerinde ziyaret ettik. Son derece sıcak karşılandık. Gerçekten son derece mahcup oldum. Genel başkanın buraya kadar uğurlaması, karşılaması nezaketini gösteriyor. Genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezdeki devir teslimden sonra açıklama yaparız. İşin bu kısmı aile meselesi” dedi.

"EVLERİNDE KAHVELERİNİ İÇECEĞİZ" Dün memleketi Manisa'ya giden Özel, bugünkü devir teslim için "Eşim Didem ile birlikte yarın sabah Ankara’ya gidiyoruz. Didem bir günlük eczaneyi bırakacak. Sabah Ankara’ya gidiyoruz, öğle saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım’ın evlerinde kahvelerini içiyoruz sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız" demişti.

KILIÇDAROĞLU DA BAYKAL'I EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmişti.