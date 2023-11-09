Bursa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Bursa Kestel'de kamyon ile çarpışan otomobil bariyerlere sıkışırken, kamyon 400 metre sonra devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
İnegöl-Bursa karayolu İnegöl rampasında, Bursa istikametine giden Ali Aydınsoy (54) idaresindeki kamyon, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Otomobil bariyerlere sıkışırken, kamyon yaklaşık 400 metre sonra devrildi.
200 METRE GERİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, kamyonun devrildiği yerden yaklaşık 200 metre geride sürücü Aydınsoy'un cesedini buldu.
2 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Hüseyin H. (38) ile Eray G. (31) ise itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Aydınsoy'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.