Çarpışma 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen Çarpışma 5. bölümün ardından gözler gelecek bölümde yaşanacaklara çerilmişti. Peki; Çarpışma yeni bölümde neler olacak? İşte, Çarpışma yeni bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Çarpışma 6. bölüm fragmanı...
ÇARPIŞMA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in, Galip’i kastederek ‘Bu senin eşin…’ diye başlayan sözlerini kesen Zeynep’in verdiği cevap dikkat çekiyor.
Zeynep’in Galip’e, yıllardır içinde biriktirdiği nefreti ve öfkeyi haykırdığı tanıtımda Kerem’in bir fırsatını bulup, Cemre’nin kafasına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldığı ve boğuşma sırasında silahın patladığı anlar ise heyecanı yükseltiyor. Kerem, Yakup, Cemre ve Meral’den hangisi vuruldu?’ sorusu ve Kadir’in ‘Ne olacaksa bugün olacak ! ‘ sözü ise merak uyandırıyor.
ÇARPIŞMA’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Veli’nin elinde rehin olan Zeynep, korkusuzca direndi, ondan hesap sordu ve günler sonra kızını görmeyi başardı. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Zeynep, Veli’yi ve adamlarını etkisiz hale getirmek için saldırıda bulunsa da bunda başarılı olamadı ve Aylin’i, Veli’nin elinden alamadı. Zeynep, Veli’nin ‘Galip’i bana getir, kızını al’ teklifi üzerine, kocasının Türkiye’ye gelmesini sağlayacak bir plan hazırladı ve Galip’i etkilemeyi başardı. Cemre, videoyu kendisine getirmesi şartı ile Kerem’in cezaevinden çıkmasını sağladı. Bu sırada Demir herkesten önce Yakup’a ulaştı ve görüntüleri aldı. Kerem, Yakup’un peşine düştü. Kerem’in bütün itirazlarına rağmen Cemre, Kerem’in yanından ayrılmadı. Yakup, Cemil’in de yardımı ile Kerem’i tuzağa düşürdü ve Cemre’yi rehin alıp, silahını başına dayadı.
Adalı’ya sevdikleri üzerinden saldırmaya devam eden Veli, yeni bir atak yaptı ve Aslı’nın Adli Tıp emanetinde tutulan küpelerinin Adalı’nın eline geçmesini sağladı. Veli’nin bu hamlesi Adalı’yı çılgına çevirdi. Beyninden vurulmuşa dönen Adalı, ortalığı birbirine kattı. Öfkesi çığ gibi büyüyen Adalı, Veli’yi alt etmek için bir oyun kurdu ve ilk adımını Türkiye’ye geri dönen Galip’i yakalayarak attı. Veli’nin tehditlerine rağmen Zeynep de Kadir’in yanında yer aldı. Kadir’in ‘Çok güzel bir oyun kuracağız, ama bu sefer ben kazanacağım’ sözleri ise, Adalı – Veli savaşında artık yeni bir sayfa açılacağının ilanı oldu.
ÇARPIŞMA OYUNCULARI
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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