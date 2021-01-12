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'İnsanlık ölmemiş' dedirtti! Kaçmadı, tedaviye götürdü

Karabük'te, Mehmet Eren, otomobiliyle çarparak yaralanmasına sebep olduğu sokak köpeğini veterinere götürdü. Sol ön ayağı kırık olan köpek tedaviye alındı. Köpeğin başından ayrılmayan Eren, "Aniden yola fırladı. Frene bastım ama istemeyerek de olsa maalesef çarpmış oldum. Arkadaşlar yardımcı oldu, sağ olsunlar. Beraber veterinere getirdik. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi

Çarptı, kaçmadı! Tedaviye götürdü
İHA

Karabük'te, Mehmet Eren, otomobiliyle çarparak yaralanmasına sebep olduğu sokak köpeğini veterinere götürüp, tedavi ettirdi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) memur olarak görev yapan Mehmet Eren, aniden yola fırlayan sokak köpeğine çarptı. Eren ve yoldan geçen diğer sürücüler, otomobilin altında kalarak yaralanan köpeğin yardımına koştu.

Acı çeken köpek, örtüyle sarılıp otomobile taşındı. Eren, kendisine yardım eden 2 duyarlı vatandaşın otomobiliyle, yaralı köpeği veteriner kliğine götürdü. İki vatandaşta Eren'in otomobiline binerek destek oldu. Sol ön ayağında kırık tespit edilen köpek tedaviye alındı.

Köpeğin başından ayrılmayan Eren, "Aniden yola fırladı. Frene bastım ama istemeyerek de olsa maalesef çarpmış oldum. Arkadaşlar yardımcı oldu, sağ olsunlar. Beraber veterinere getirdik. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.

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