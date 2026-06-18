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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA, Ar-Ge merkezini açtı

        CarrefourSA, Ar-Ge merkezini açtı

        CarrefourSA, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezini faaliyete geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CarrefourSA, Ar-Ge merkezini açtı

        CarrefourSA, CarrefourSA Ar-Ge Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışta konuşan CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "İş süreçlerimize ve müşterilerimize değer katacak çözümleri geliştirerek yetkinliğimizi sürekli güçlendiriyoruz. Ar-Ge Merkezimiz ile dijital gücümüzü çok daha ileriye taşıyacağız. Bu merkez, artık bizim için otonom çözümlerden kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine kadar dijital dönüşüm yolculuğumuzun kalbi ve pusulası olacak. Müşterilerimize daha hızlı ve değerli bir deneyim sunmaya yönelik çalışmalarımız, Ar-Ge merkezimiz ile gelişmeye devam edecek.” dedi.

        Geliştirilen çözümlerin tüm ekosisteme fayda sağlayacağını belirten Kartallıoğlu şöyle devam etti: "28 araştırmacımızla birlikte 5 üniversite ve 18 farklı firmayla omuz omuza çalışıyoruz. 11 bilimsel yayın, 7 patent başvurusu ve 7 endüstriyel tasarım tesciliyle bu merkezin ürettiği değer somut rakamlara dönüşüyor. 2025 yılında 49, 2026'nın yalnızca ilk altı ayında 20 yapay zeka destekli projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönem için Akıllı Raf Yönetimi, Tedarik Zinciri Akıllı Rota Planlama, Engelsiz E-Ticaret ve CRM Agent gibi heyecan verici projelerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.”

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